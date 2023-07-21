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Atakaş Hatayspor, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi Düzce'de yapılan 2. etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, çeşitli çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Hatayspor, pazartesi günü Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda hava topu, dar alan, kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Günde çift idman yapan Hatayspor, pazartesi günü Topuk Yaylası'ndaki kampta bulunan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

Trendyol Süper Lig Volkan Demirel Hatayspor Düzce Spor Haberler

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