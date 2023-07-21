Atakaş Hatayspor, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi Düzce'de yapılan 2. etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, çeşitli çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Hatayspor, pazartesi günü Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.