Atakaş Hatayspor, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi Düzce'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, çabukluk ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı. 33 futbolcu, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp sürecinde çalışmalarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından çabukluk çalışmasıyla tamamlandı. 26 Temmuz'a kadar sürecek kampa katılan 33 futbolcu, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.