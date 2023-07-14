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Atakaş Hatayspor, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi Düzce'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, kuvvet, dayanıklılık ve taktik çalışmaları yapıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı kapalı alanda yapıldı.

Fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, günün ikinci antrenmanına ise sahada ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-beyazlı ekip, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Hatayspor Trendyol Düzce Spor Haberler

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