Atakaş Hatayspor, Didier Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Didier Lamkel Ze'yi transfer etti. Lamkel Ze ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Didier Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin transfer edildiği belirtilerek, "Daha önce Chamois Niort, Royal Antwerp, FC Metz, KV Kortrijk gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.