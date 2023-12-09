Atakaş Hatayspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek. Hatayspor, deplasmanda galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.
Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.