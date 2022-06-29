Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren Akdeniz ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Borda-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren sabah antrenmanında hız ve çabukluk çalışması yaptı.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor