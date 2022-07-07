Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve hücum çalışması yaptı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 3 günlük bayram izninin ardından 12 Temmuz'da Erzurum'da toplanarak sezon başı kampının ikinci etabına başlayacağı ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Hatayspor Erzurum Spor Haberler

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