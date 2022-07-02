Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı. Akşam antrenmanında ise core çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Palandöken Dağı Hatayspor Erzurum Spor Haberler

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