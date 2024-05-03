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Atakaş Hatayspor'da Fatih Kavlak Sportif Direktör Oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kavlak'ı sportif direktörlük görevine getirdi. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kavlak'ın yeni görevine hoş geldiği ve başarılar dilediği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın yeni sportif direktörünün Fatih Kavlak olduğu belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Fatih Kavlak kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Fatih Kavlak'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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