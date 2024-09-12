Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın yeni transferi Francisco Calvo da antrenmana katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çift kale maç oynandı.
Yeni transfer Kosta Rikalı Francisco Calvo, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.