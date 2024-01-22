Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını Mersin Stadı'nda gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Alanyaspor maçının oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.