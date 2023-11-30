Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. Hatayspor 17 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor. Hatayspor, galibiyet arayışında.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Hatayspor ligde 13 maçta topladığı 17 puanla 10. sırada, Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.?????????????????????