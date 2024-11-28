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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda oyuncular şut, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

İdmanda oyuncular şut, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor ile Beşiktaş, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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