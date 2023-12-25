Beşiktaş, Hatayspor maçında ilk 11'de değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligde 3 haftadır kazanamayan ve 26 puan toplayan Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen altyapı antrenörü Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica'ya şans verdi.

Beşiktaş sahaya, Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka ve Semih Kılıçsoy ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl ve Serkan Emrecan Terzi forma bekledi.

İstanbul ekibinde tedavileri süren Chamberlain, Umut Meraş, Necip Uysal ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Gedson Fernandes, kente gelse de kadroda yer bulamadı.

Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana da kente getirilmedi.

Hatayspor'da 5 futbolcu kart sınırında

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan ve sonraki 4 maçı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamlayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Lamkel Ze kadroya dahil edilmedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Kadroda yer almayan Engin Can Aksoy ve yedek kulübesinde bekleyen Aburjania'nın yerine Demirel, Ömer Faruk Beyaz ile Matondo'yu sahaya sürdü.

Hatay ekibi, karşılaşmaya Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg ve Dadashov ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Ghoulam, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur, Fernandes ve Burak Bekaroğlu yer aldı.

Şehitler unutulmadı

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.