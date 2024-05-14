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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Spor

Özhan Pulat Trendyol Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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