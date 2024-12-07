Atakaş Hatayspor, Başakşehir Maçına Hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı ve maç için İstanbul'a gidecek.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda çalıştı.
Yaklaşın 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular taktik çalışması yaptı.
Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.