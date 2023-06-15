Atakaş Hatayspor, Altaylı genç oyuncu Eren Erdoğan'ı istiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de onayıyla harekete geçen Hatayspor yönetimi Eren için Altay'a teklifini iletti. Siyah-beyazlıların sunulan teklifi düşük bularak geri çevirdiği bildirildi. Daha önce ismi Beşiktaş'la anılan Eren'in ciddi bir bonservis ücreti teklif edilmemesi halinde satılmayacağı kaydedildi. Önceki sezon Süpre Lig'de 14 maçta Altay forması giyen Eren Erdoğan, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada 2 gol, 5 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor