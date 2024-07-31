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Atakaş Hatayspor, Al Hazem ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı Al Hazem ile 1-1 berabere kaldı. Goller ikinci yarıda geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı Al Hazem ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan Suudi Arabistan takımı Al Hazem ile karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada goller, ikinci yarıda geldi.

Akdeniz ekibinden Strandberg'in 72. dakikada bulduğu gole karşılık, 86. dakikada Al Hazem'li Al Habashi karşılık verdi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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