Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda dar alan çalışması yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor