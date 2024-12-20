Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN