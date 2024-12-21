Atakaş Hatayspor Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, dar alan ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi.
Hatay yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının çalışmalarını tamamlayarak ve kampa girecek. - MERSİN