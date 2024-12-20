Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda futbolcular dar alan çalışmaları yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor ile Adana Demirspor, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor