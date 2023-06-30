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Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi. Pas, dar alan ve kondisyon çalışması yapılan antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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