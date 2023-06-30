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Atakaş Hatayspor, 17 yaşındaki İbrahim Demir'i kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, 17 yaşındaki İbrahim Demir'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 17 yaşındaki forvet İbrahim Demir'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 17 yaşındaki forvet İbrahim Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, forvet mevkisinde oynayan genç İbrahim ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Uşak Spor forması giyen 17 yaşındaki genç forvet ve kenar oyuncusu İbrahim Demir ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

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