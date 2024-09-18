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Atakan Karazor: Real Madrid'e Karşı İyi Oynadık

Atakan Karazor: Real Madrid'e Karşı İyi Oynadık
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Stuttgart, Real Madrid'i 3-1 yenmenin ardından kaptan Atakan Karazor, takımın performansından memnun olduğunu ve bu sezonda daha iyi sonuçlar elde etmek istediklerini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahasında Stuttgart'ı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası kırmız-beyazlı takımın kaptanı Atakan Karazor, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karazor, "İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda Real Madrid'e karşı oynamak zor ama takım olarak iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapacağız" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ'

Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, "Real Madrid'e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

'BİR TÜRK TAKIMI OLSA DAHA GÜZEL OLURDU'

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecan verici olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek çok özel. Bu sezon bir Türk takımı da burada olsaydı daha da güzel olurdu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Stuttgart Futbol Dünya Spor

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