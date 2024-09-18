Atakan Karazor: Real Madrid'e Karşı İyi Oynadık

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ'

Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, "Real Madrid'e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

'BİR TÜRK TAKIMI OLSA DAHA GÜZEL OLURDU'

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecan verici olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek çok özel. Bu sezon bir Türk takımı da burada olsaydı daha da güzel olurdu" şeklinde konuştu.