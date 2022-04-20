Ata Yahşi'nin ismi Bölgesel Triatlon Ligi'ne verildi - Haberler

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Ata Yahşi'nin ismi Bölgesel Triatlon Ligi'ne verildi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Ata Yahşi'nin ismi Bölgesel Triatlon Ligi'ne verildi

Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin ismi, Bölgesel Triatlon Ligi'ne verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin ismi, Bölgesel Triatlon Ligi'ne verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca triatlon birinci kademe antrenörü, triatlet ve TTF İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin oğlu Ata'nın ismi, önce kalplerde sonra Bölgesel Triatlon Ligi kapsamında 2022 yılı boyunca yapılacak organizasyonlarda yaşayacak." denildi.

2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu vesilesiyle Ata Yahşi'nin ailesi başta olmak üzere tüm triatlon camiasına bir kez daha başsağlığı dilendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Triatlon, Türkiye, Mersin, İzmir, Spor, Haberler

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