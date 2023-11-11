Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu İzmir'de Yapılacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu yarın İzmir'de gerçekleştirilecek. Yarış, Anayasa Meydanı'ndan başlayacak ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Güzergah, trafiğe kapatılacak.

29. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, yarın İzmir'de yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen yarışın startı, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan verilecek. Yarış; Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahlarında devam ettikten sonra Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Bu güzergah, 08.30-09.50 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Koşuya, kayıt yaptıran 2 bin kişinin yanı sıra isteyenler de katılabilecek.