Ata Briç Spor Kulübü'nün Anneler Günü Briç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

Ata Briç Spor Kulübü'nün düzenlediği Anneler Günü Briç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada 19 masada 76 sporcu yarıştı. Turnuvayı Levent İmamoğlu ve Bayram Volkan Dabakoğlu çifti kazandı.

Ata Briç Spor Kulübü'nün düzenlediği Anneler Günü Briç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada 19 masada 76 sporcu yarıştı. Turnuvayı Levent İmamoğlu ve Bayram Volkan Dabakoğlu çifti kazandı.

14 Mayıs seçimleri nedeniyle bir gün önceye alınan turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ata Briç Spor Kulübü Başkanı Haluk Yönel, "Kadınların bu özel turnuvaya gösterdiği ilgiden çok memnunuz, kadın sporcuların artması briçimizi daha da güzelleştiriyor" dedi.

KADIN SPORCULARIN ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

Ataşehir Belediyesi Ata Briç Kulübü'nde yapılan yarışmada kadın sporculara Anneler Günü dolayısıyla gül ve hediye paketleri takdim edildi.