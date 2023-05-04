At yarışlarında TBMM Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak

At yarışlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 1920'de açılan gazi meclis adına 61'incisi düzenlenecek ve safkan Arap atları için Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını teşkil edecek koşunun startı, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda saat 16.30'da verilecek.

Ankara ilkbahar-yaz yarış sezonunun ilk G1 mücadelesinde 4+ yaşlı safkan Arap atlarının katılacağı yarış, 1600 metre mesafede çim pistte koşulacak.

Koşuda Berktimur, Demirperde, Deniz Şövalyesi, Fış Fış, Soydere, Taşan, Yollaraz, Aslan Tepesi, Deniz Efe, Derya Ateşi, Gülhatmi ve Şahin Mahmut isimli safkanlar start alacak.

TBMM Koşusu, safkan Arap atlarının Triple Crown (Üçlü Taç) yapabilmeleri için birinci sırada bitirmesi gereken koşulardan ilkini teşkil ediyor. Bu koşuyu kazanan safkan, 23 Temmuz Pazar günkü Niğbolu Koşusu ile birlikte 17 Eylül Pazar günü yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da galip tamamlaması durumunda, Triple Crown yapmış olacak ve 3 milyon lira özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.

1959 yılından beri düzenlenen TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 7 Mayıs 2022'de 1.43.95 ile "Sertberk" isimli safkana ait.

Nafiye Caf'a ait "Satvet" isimli safkan 1972, 1973 ve 1974 yıllarında, Nurbiye Gülerce'ye ait "Yavuzhan" isimli safkan ise 1995, 1996 ve 1997 yıllarında bu koşuyu 3 kez üst üste kazanarak bu alanda rekoru paylaşıyor.