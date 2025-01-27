Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Asya Türkel, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Asya Türkel, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Ejderya Kulübü sporcusu Asya Türkel, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kilo genç bayanlar K1 stilinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörü Umut Yasan'ı tebrik etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda elde edilen önemli bir başarıyı duyurdu. Ejderya Kulübü sporcusu Asya Türkel, 65 kilo genç bayanlar K1 stilinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu derecesiyle milli takım kriterleri kapsamında önemli bir aşamayı başarıyla tamamlayan Türkel, gelecek müsabakalar için umut vadeden bir performans sergiledi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörü Umut Yasan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İlk maçında ortalık savaş alanına döndü
img

İmamoğlu ilk kez isim verdi: Heybedeki turpun adı belli oldu
img

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor
Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

Gece yarısı bağrışlara uyanıp gördükleri karşısında hayrete düştü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.