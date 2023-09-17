Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Kupası yarın başlıyor

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) ve Asya'nın ikinci büyük turnuvası AFC Kupası, yarın başlıyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı turnuvalar, Suudi Arabistan'dan dört takımın katılımıyla gerçekleşecek. Maçlar, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Asya Şampiyonlar Ligi (AFC), yarın başlayacak.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Fabinho, Marcelo Brozovic gibi dünyaca ünlü yıldızların yer alacağı turnuva, yarın grup maçlarıyla start alacak.

Son dönemde gerçekleştirdikleri yüksek bütçeli transferlerle adından söz ettiren Suudi Arabistan'dan dört takımın katılacağı organizasyon, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ronaldo'nun yanı sıra yaz döneminde Bayern Münih'ten Mane, Inter'den Brozovic, Manchester City'den Aymeric Laporte gibi ünlü yıldızlarla kadrosuna güçlendiren Al Nassr; teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Jorge Jesus'un üstlendiği ve bu yaz Neymar, Malcom, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly gibi önemli isimleri renklerine bağlayan dört şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Al Hilal; Benzema, Kante ve Fabinho transferleriyle adını duyuran Al Ittihad; bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Anthony Nwakaeme ve Henry Onyekuru'lu kadrosuyla Al Fayha, turnuvada Suudi Arabistan'ı temsil eden takımlar olacak.

Asya'nın iki numaralı turnuvası AFC Kupası da yarın grup maçlarıyla başlayacak. Bu karşılaşmalar da D-Smart'tan canlı olarak izlenebilecek.