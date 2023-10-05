Asya Oyunları'nda İki Doping Vakası Tespit Edildi

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), devam etmekte olan Asya Oyunları'nda iki doping vakasının tespit edildiğini açıkladı. Suudi Arabistanlı maraton koşucusu Muhammed Yusuf El Asiri ve Afganistanlı boksör Muhammad Khaibar Nooristani'nin yaptıkları doping testleri pozitif çıktı.

HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), devam etmekte olan Asya Oyunları'nda iki doping vakasının tespit edildiğini açıkladı.

OCA tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 26 Eylül'de yapılan yasaklı madde darbepoetin (dEPO) testinin pozitif çıkması nedeniyle Suudi Arabistanlı maraton koşucusu Muhammed Yusuf El Asiri'nin yarışlardan geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İlk doping vakası ise geçtiğimiz Perşembe günü Afganistanlı boksör Muhammad Khaibar Nooristani'ye yapılan yasaklı madde testinin pozitif sonuç vermesiyle ortaya çıkmıştı. Testte 19-norandrosteron ile Clostebol metabolite 4-chloro-3a-hydroxy-androst-4-en-17-one gibi spesifik olmayan yasaklı maddeler pozitif çıkmıştı.