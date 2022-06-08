Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi - Haberler

Asya Kupası elemelerinde Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi 2022 Asya Kupası elemelerinde; Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi. 2022 Asya Kupası elemelerinde; Kırgızistan, Singapur'u 2-1 yendi. Bişkek'teki Dolen Omurzakov Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Kırgızistan, Singapur ile 2022 Asya Kupası Elemeleri 3. Tur F Grubu 1. hafta maçında karşı karşıya geldi. İlk yarıyı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında 55. dakikada Singapur, Ui-Young Song'un golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımından Valeriy Kichin, 77. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, ikinci yarında oyuna giren Viktor Maier 82. dakikada maçın skorunu belirleyen isim oldu. Maçı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da statta izledi. Kırgızistan Milli Takımı, Myanmar ile 11 Haziran'da, Tacikistan ile 14 Haziran'da Bişkek'te karşılaşacak. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Spor Kırgızistan Singapur Asya Spor Haberler

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