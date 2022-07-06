Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. THY Euroleague takımlarından Fransız temsilcisi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Parker'ın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı duyuruldu. 2020 yılından beri Asvel'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör, 2 Fransa Ligi, 1 de Fransa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Türk Hava Yolları Fransa Spor Haberler

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