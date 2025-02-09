Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Asude Sarı, Bilek Güreşinde Güçlü Başarılar Elde Etti

Asude Sarı, Bilek Güreşinde Güçlü Başarılar Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Asude Sarı, bilek güreşi turnuvasında sol kolda il birincisi, sağ kolda ise üçüncü olarak büyük bir başarı gösterdi. 4 ay önce trafik kazasında anne ve babasını kaybeden genç sporcu, onlara verdiği sözü tutarak sporda ilerlemeye kararlı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinden Asude Sarı, bilek güreşinde il dereceleri yaparak döndü.

Kütahya'da düzenlenen 75+ kg bilek güreşi turnuvasında Asude Sarı, sol kolda il birincisi sağ kolda ise üçüncü oldu. Tunçbilekli şampiyon sporcu, 4 ay önce trafik kazasında vefat eden anne babasına verdiği sözü tuttu. Geçirdiği trafik kazasında anne ve babasını kaybeden genç sporcu Asude Sarı, bilek güreşinde elde ettiği derecelerle gururlandırdı.

Geçtiğimiz yıl hem sağ hem de sol kolda Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan Asude, başarılarına yenilerini eklemeye devam edeceğini söyledi. Son olarak Kütahya'da düzenlenen 75+ kg bilek güreşi turnuvasına katılan genç sporcu, sol kolda birinci, sağ kolda ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Asude, "Başarılarımı annem ve babama adamıştım. Onlara, beni izlemeye gelemeseler de her zaman en iyisini yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün, o sözümü tuttum. Ne kadar zor olursa olsun pes etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Bu sözleriyle duygularını dile getiren Asude, bundan sonraki turnuvalar için çok daha sıkı çalışacağını belirtti. Yaşadığı acıya rağmen sporla hayata tutunduğunu ifade eden başarılı sporcu, ilerleyen süreçte daha büyük şampiyonalarda yer almak için antrenörü Fatih Sam ile antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.