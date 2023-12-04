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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Maç, 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Şanlıurfaspor ile RAMS Başakşehir, 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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