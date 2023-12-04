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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

4 Aralık 2023 18:14 Son Güncelleme: 18:15 Abone Ol

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Maç, 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak.