Astor Enerji Şanlıurfaspor, XKOREN Electric ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Astor Enerji Şanlıurfaspor, XKOREN Electric ile forma göğüs reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, XKOREN Electric A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan'a destekleri için teşekkür etti. Şanlıurfaspor'un başarılı performansıyla dikkat çektiğini belirten Kaytan, Şanlıurfaspor'u Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor ile XKOREN Electric arasında forma göğüs reklamı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, XKOREN Electric A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan'a destekleri için teşekkür etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan ise her zaman Şanlıurfaspor'un ve taraftarlarının yanında olacaklarını söyledi.

Şanlıurfaspor'un ligin yeni takımı olmasına rağmen ilk 3 haftada başarılı bir performans sergilediğini ifade eden Kaytan, "Ben inanıyorum Şanlıurfaspor adını Süper Lig'e yazdıracaktır. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.