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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Bitexen Giresunspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.