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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Fevzi Layiç, takımın ligde kalacağına inandıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Fevzi Layiç, "Bu takım Allah'ın izni ile ligde kalacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Layiç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Lig'de geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini anlatan Layiç, zor bir rakibe karşı mücadele verdiklerini ifade etti.

Layiç, taraftarın desteğini daha fazla beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün maçlar stresli, bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla taraftarımızdan özellikle bundan sonraki süreçte daha pozitif olmalarını rica ediyoruz. Bu takım Allah'ın izni ile ligde kalacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok mücadele eden ve çok isteyen bir grubumuz var. Geçen hafta çok güzel bir galibiyet aldık ama bu hafta Kocaeli deplasmanından kolay olmayacak bir maç olduğunu biz biliyorduk. Bizim için daha kolay maçlar olacaktır deplasmanda da, iç sahada da ama böyle rakibiniz olan bir takımla da stresi yüksek, onlar da düşme tehlikesi içerisinde, onlar da bütün güçlerini ortaya koyan bir takım buluyorsunuz karşınızda sonuç olarak mücadele eden tüm futbolcuları tebrik ediyorum."

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık da zorlu bir deplasman maçına çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmayı yoğun bir rakip taraftar baskısı altında oynadıklarını anlatan Kocabıyık, "Puan cetvelinden kurtulmak isteyen iki takımın çok üst düzey bir maç oynadı. Oyuncularımız 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi direnip, pozisyonda buldu. Belki 3 puanla dönebilirdik ama olmadı. Şanlıurfa ekibi de çok güçlü. Zorlu deplasmandan bizim için 1 puan da iyidir. Önümüzdeki haftalarda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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