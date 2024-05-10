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Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK ile karşılaşacak

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Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Manisa FK ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ligde kalabilmesi için sonuçlara bağlı.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Şanlıurfaspor ligde 35 puanla 16. sırada ve küme düşme potasında yer alırken, ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi, Manisa FK karşısındaki sonucun yanı sıra Adanaspor ve Tuzlaspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Kaynak: AA / Spor

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