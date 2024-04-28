ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor, Eyüpspor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin rehavete kapılmadan iyi mücadele ettiğini anlatan Arslan, "Maçta geriye düştükten sonra çok pozisyona girdik, atabilsek iyi olurdu. Ama önemli silahları var rakibin. Puan tablosuna baktığımızda hayati 2 maç kaldı. Hatta son maça bile kalabilir durumumuz. İnşallah gelecek hafta yenerek son maça durumumuzu bırakmayız. Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla kaldıracağımız yük değil." diye konuştu.

Arslan, sahanın zemininden kaynaklı sıkıntılar nedeniyle bazı futbolcularının sakatlıkla karşı karşıya kaldığına da değindi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Şampiyonluklarını garantiledikleri bir maça rahat ve avantajlı çıktıklarını anlatan Yavaş, bazen rahatlığın eksikliklere de neden olabildiğini ifade etti.

Hedeflerine ulaşmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Yavaş, "Bugün oyuncularımız maçın başından sonuna kadar taktiklerimizi sahaya yansıttı. Oyun disiplininden kopmadık. Kazanmak için geldiğimiz maçtan galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyoruz. Son 5 hafta kala hedefimize ulaştık. Kalan bütün maçlarımızı da kazanarak ligden çıkmak belki elimizde olsa rekor kırarak çıkabilecektik. Şanlıurfaspor'da son dönemde iyi performans gösteriyor, kalan maçlarda rakibimize başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.