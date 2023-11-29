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Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2023 16:44 Son Güncelleme: 16:46 Abone Ol

Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve şut çalışması yaptı. Deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırmaspor maçını 1-0 kazanarak ligde 10 hafta sonra galip gelen sarı-yeşilli ekipte tüm futbolcular idmana katıldı. Şanlıurfaspor ile Bodrum FK, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 11 Nisan Stadı'nda karşılaşacak.