ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör İrfan Buz, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci ise takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile 0-0 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Buz, oynadıkları müsabakadan 3 puan alarak taraftarlara hediye etmek istediğini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Üç haftadır takımın başında olduğunu hatırlatan Buz, "Müsabakaya baktığınızda özellikle kaçırdığımız pozisyonlarda, yani altı pasın içerisinde kaleciyle karşı karşıya, bulunduğunuz taktirde bu pozisyonu gole çevirmeniz gerekiyor. Ben her zaman futbolcunun cesaretli olmasını istiyorum. Kötü oynayabilirsin ama cesaretli olacaksın, basacaksın, isteyeceksin. Hem basmayacaksın, silik kalacaksın, inanmayacaksın. Bu olmaz." dedi.

Buz, kente bir şeyler katmak için geldiğini ve takımın daha iyi bir yere getirmek isteğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha iyi olmamız gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor çıtayı. Fiziksel, taktiksel her şeyi o çalışmaları yapıyoruz, galibiyete ihtiyacımız var. Dediğim gibi burada beraberlik bizi tabii ki üzdü. Ama yapacak bir şey yok yani savaşmak zorundayız. Futbolcularıma da aynı şekilde bunu söyledim. Takımız bizim için önemli. 7 müsabakamız var. O müsabakalar içerisinde en fazla puanları almak durumundayız."

Bitexen Giresunspor cephesi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, takımının Şanlıurfaspor karşısında iyi mücadele ettiğini söyledi.

Takımdaki 8 oyuncunun alt yapıdan gelen oyuncular olduğunu aktaran Birinci, "Bu bizim altyapımızın gerçekten güzel olduğunu gösteriyor. Tabii ki İrfan hoca da biraz korktu açıkçası. Çünkü bizim takımı çok iyi tanıyor. Ama maalesef olmadı, bir puan bizim için çok iyiydi. Çünkü şu anda puan durumuna baktığımız zaman Şanlıurfa'da bizim gibi küme mücadelesi veriyor, bir rakip gibi görüyorduk onu, bir puan çok iyi oldu." dedi.