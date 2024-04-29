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Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla tamamlandı.

Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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