Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor. Şanlıurfaspor, oynadığı 11 maçta rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 11 puanla 14. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Şanlıurfaspor, 7. haftada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Zafer Turan ile ligin 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'u getirdi ancak kötü gidişatını durduramadı. Sarı-yeşilli ekip, önce Gençlerbirliği'ne 2-1 ardından ise Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Şanlıurfaspor, daha sonra seyircisi önünde Bitexen Giresunspor ile golsüz, son maçında ise deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Şanlıurfaspor, oynadığı 11 maçta rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 11 puanla 14. sırada bulunuyor.