Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bitexen Giresunspor ile golsüz berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 8 maçtır kazanamıyor. Şanlıurfaspor, oynadığı 10 maçta rakip filelere 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 10 puanla 13. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile golsüz berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 8 maçtır kazanamıyor.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyet yüzü göremedi. Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Şanlıurfaspor, 7. haftada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ise puan alamadı.

Teknik direktör Zafer Turan ile Lig'in 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'u getirdi ancak kötü gidişatını durduramadı. Sarı-yeşilli ekip, önce Gençlerbirliği'ne 2-1 ardından ise Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Daha sonra Bitexen Giresunspor ile seyircisi önünde karşılaşan Şanlıurfaspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Şanlıurfaspor, oynadığı 10 maçta rakip filelere 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 10 puanla 13. sırada bulunuyor.