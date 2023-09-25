Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 4 maçtır kazanamıyor.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyet yüzü görmedi.

Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de 0-0 berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Şanlıurfaspor, oynadığı 6 maçta rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Sarı-yeşilli ekip, ligin 6. haftasına topladığı 8 puanla 10. sırada girdi.

Şanlıurfa temsilcisi, ligin 7. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.