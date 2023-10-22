İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup etti. Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun da forma giydiği maçta Aston Villa üstünlük sağladı.

Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun ilk 11'inde forma giydiği maçta Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, West Ham United'ı konuk etti.

Maçı 4-1 kazanan Aston Villa'nın golleri 30. ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Douglas Luiz, 74. dakikada Oliver Watkins ve 89. dakikada Leon Bailey'den geldi. West Ham'ın tek golü ise 56. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.

Aston Villa'da, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcu Zaniolo, yasadışı bahis iddiaları sonrasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu galibiyetle Aston Villa, puanını 19'a çıkarırken West Ham United ise 14 puanda kaldı.