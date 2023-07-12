Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanya'nın Villarreal takımından savunma oyuncusu Pau Torres'i kadrosuna kattı. Transferin 31,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanya'nın Villarreal takımından savunma oyuncusu Pau Torres'i kadrosuna kattı.
Aston Villa Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 31,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
İspanya Milli Takımı'nda 23 kez forma giyen Torres, kariyerine başladığı Villarreal'de 173 maça çıktı ve 12 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor