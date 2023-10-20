Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun forma giyebileceğini açıkladı

Aston Villa, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun bu hafta sonu forma giyebileceğini duyurdu. Zaniolo, yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu'na yardımcı oldu ve kulüp yönetimiyle görüştü.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun bu hafta oynayacakları West Ham United maçında forma giyebileceğini açıkladı.

İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu'na (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğunu, Zaniolo'nun ayrıca bu konuyla ilgili üst düzey kulüp yöneticileriyle de görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada yarıca 24 aşındaki futbolcunun takımla antrenmanlara devam ettiği ve bu hafta oynayacakları West Ham United karşılaşması için görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. - İSTANBUL