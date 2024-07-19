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Aston Villa, Jaden Philogene'i transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City'den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene'i renklerine bağladığını açıkladı. Philogene, transferin ardından yaptığı açıklamada, Hull'da yaptıklarını Villa Park'ta da yapmak istediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City'den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene'i renklerine bağladığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Jaden Philogene'in yeni adresi belli oldu. Premier Lig temsilcisi Aston Villa, altyapısından yetişen 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 1 sezonun ardından yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

"Hull'da yaptıklarımı Villa Park'ta da yapmak istiyorum"

Transferin ardından bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Philogene, "Harika bir duygu, sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Unai Emery, benimle yüz yüze görüştü ve oyun sürem hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Geçen yıl sezon öncesi burada olduğumda iyi iş çıkardığımı ve bu sefer şans bulacağımı söyledi. Bu aynı zamanda bana ve nasıl oynadığıma da bağlı. Umarım en iyi oyunumu oynayabilir, maç süresi alabilir ve bunu taraftarların önünde başarabilirim. Hull'da yaptıklarımı Villa Park'ta da yapmak istiyorum. Küçük bir çocukken Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Her zaman bir gün orada olmak istediğimi düşündüm ve işte buradayım" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Hull City formasıyla Championship'te 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde birçok takımla anılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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